Marchan por cese de violencia y vuelva la paz

Ante una concentración estimada en 50 mil personas vestidas de blanco, con mensaje de queremos paz, el obispo de la Diócesis dé Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, bendijo a los manifestantes y citó ”no están solos, Dios los acompaña”.

En un breve mensaje a los asistentes a una nueva marcha por la recuperación de la tranquilidad, el prelado hizo un llamado a las autoridades a brindar justicia y paz y no caer en la corrupción.

A los ciudadanos recomendó alzar la voz y no ceder con valentía a la violencia que envuelve la capital del estado.

Los miles de participantes en esta marcha con cánticos exigieron la paz y corearon ”Fuera Rocha, fuera Rocha”.

Este domingo, 40 organizaciones y el obispo convocaron a una marcha por el cese de la violencia y la restitución de la paz en Sinaloa

La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo católico de la Lomita, icono de la capital del estado, de donde los asistentes, con vestimenta blanca y globos, marcharon rumbo a la catedral de Culiacán, ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón.