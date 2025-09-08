﻿﻿
Marchan por cese de violencia y vuelva la paz

Septiembre 08 del 2025

Ante una concentración estimada en 50 mil personas vestidas de blanco, con mensaje de queremos paz, el obispo de la Diócesis dé Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, bendijo a los manifestantes y citó ”no están solos, Dios los acompaña”.

En un breve mensaje a los asistentes a una nueva marcha por la recuperación de la tranquilidad, el prelado hizo un llamado a las autoridades a brindar justicia y paz y no caer en la corrupción.

A los ciudadanos recomendó alzar la voz y no ceder con valentía a la violencia que envuelve la capital del estado.

Los miles de participantes en esta marcha con cánticos exigieron la paz y corearon ”Fuera Rocha, fuera Rocha”.

Este domingo, 40 organizaciones y el obispo convocaron a una marcha por el cese de la violencia y la restitución de la paz en Sinaloa

La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo católico de la Lomita, icono de la capital del estado, de donde los asistentes, con vestimenta blanca y globos, marcharon rumbo a la catedral de Culiacán, ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón.

