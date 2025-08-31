Marchan por desparecidos por día internacional

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca marcharon en la capital del estado, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, quienes exigieron un alto a la impunidad a la indiferencia institucional y a las desapariciones.

La desaparición de personas, expresaron, no es un hecho aislado sino una tragedia cotidiana que atraviesa territorios, clases sociales y generaciones.

Los colectivos exigieron la creación inmediata de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en Oaxaca, con autonomía, presupuesto suficiente, personal capacitado y con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, y la implementación real y efectiva del Programa Estatal de Búsqueda, es decir, que se traduzca en acciones concretas de prevención, búsqueda inmediata, localización y acompañamiento integral a las familias.

Sinaloa

En las escalinatas del atrio de la catedral de Culiacán, familias de desaparecidos colocaron cientos de fotografías y zapatos de sus seres queridos, para visibilizar el grave delito de las desapariciones forzadas que se han acentuado en el estado con la guerra que libran grupos de la delincuencia organizada.

ONU-DH

Las mantas con mensajes y las imágenes de hombres y mujeres que permanecen ausentes de sus hogares, fueron colocadas en el barandal del atrio del templo católico, que se ubica en el centro de la capital del estado.

Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) deploró la desaparición y muerte de la madre buscadora, Aida Karina Juárez Jacobo, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en San Luis Potosí.

Indicó que está en permanente comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y dando exhaustivo seguimiento a las investigaciones que están realizando sobre este doloroso crimen de Aida Karina.