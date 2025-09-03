Marco Rubio llega a México; aterriza en el AIFA

Minutos después de las 18:00 del martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

En medio de la lluvia, el secretario de Estado bajó del avión para sostener una reunión hoy miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

“Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen trasnacional y el terrorismo en nuestra región”, dijo Rubio antes de salir de Estados Unidos.

Poco antes de partir, Rubio y el presidente Donald Trump anunciaron que el ejército de Estados Unidos había llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas que había partido de Venezuela, como parte de los recientes despliegues para combatir las amenazas de los cárteles latinoamericanos.

Trump ha exigido, y hasta ahora ha obtenido, algunas concesiones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca desactivar las amenazas de aranceles.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación”, dijo el lunes en su Primer Informe de Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que Rubio llegaría al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y después tendría su propia agenda.

“Mañana (miércoles) lo recibo a las 10:00 horas”, comentó al referir que la reunión podría durar una o dos horas en Palacio Nacional.

Después se ofrecerá una conferencia conjunta de Rubio con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la Cancillería.