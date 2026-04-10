Marco Rubio y Roberto Velasco sostienen llamada

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo el jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, para felicitarlo por su nombramiento e instarlo a estrechar la cooperación bilateral.

“El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Agregó que “reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y de la importancia de atender los retos en movilidad humana, atendiendo los derechos humanos de las personas”, aseguró la SRE.

En la comunicación, Velasco agradeció a Rubio por sus felicitaciones a su nombramiento como canciller, y reconocieron los avances en materia de seguridad entre ambos países.

El miércoles, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ya había felicitado a Velasco, y le deseó “el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica” que impulsan los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Velasco inició sus contactos externos con una llamada telefónica a su homólogo de Brasil, Mauro Vieira. Además, concretó sendas llamadas telefónicas con sus homólogos de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez.