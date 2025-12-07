Marea guinda inunda las calles de la Ciudad de México

La marea guinda “soltó al tigre” en el centro de la Ciudad de México con una movilización en defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que, según dijeron en consignas, está bajo asedio del intervencionismo estadounidense y del golpeteo político de Ricardo Salinas Pliego.

A siete años de la administración de Morena, los simpatizantes de la Cuarta Transformación, en su mayoría jóvenes y adultos, expresaron que la verbena masiva también tenía el propósito de mostrar que mantienen su apoyo al segundo piso de la Cuarta Transformación pese a las tensiones generadas por quienes participan en las manifestaciones de la Generación Z.

“Tenemos mucha presidenta. Estamos agradecidos por la continuidad que le ha dado al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Estamos contentos de que sea una mujer echada para adelante, que no se achica con los hombres, con Trump, con Salinas Pliego. ¡Viva la presidenta!”, dijo Rosa María Reyes, simpatizante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Coreaban consignas

Desde las 8 de la mañana, distintos contingentes morenistas se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para salir hacia la plancha del Zócalo. Coreaban consignas como: “¡es un honor, estar con Claudia hoy!” y “¡Claudia, amiga, estamos en la lucha!”.

Con carteles, gorras, playeras guinda y fotografías de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sola o acompañada por Andrés Manuel López Obrador, los simpatizantes avanzaron por Paseo de la Reforma con ánimo y de manera rápida para alcanzar lugar en la plancha del Zócalo capitalino, meta que fue imposible pues el área ya estaba llena.

“¡Fuera los yanquis de México!”, “Trump aleja tus misiles de México” y “¡Ronald Johnson, vete de aquí!”, eran algunas de las leyendas que los manifestantes escribieron a mano en diferentes cartulinas para criticar al intervencionismo estadounidense.

También hubo cientos de letreros con críticas hacia el empresario Ricardo Salinas Pliego en los que los morenistas le pedían que “pague a México los impuestos que le debe” o solicitando “prisión para el ladrón” ante la polémica de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los grupos estaban acompañados de diferentes legisladores, alcaldes y líderes locales de Morena que los trajeron en camiones y les dieron materiales de festejo como matracas, silbatos, gorras y carteles, alusivos a los siete años de la 4T en el poder.