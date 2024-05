“Marea Rosa” invade el centro histórico

La Marea Rosa volvió a inundar el Centro Histórico y el Zócalo de la Ciudad de México este 19 de mayo, en un evento que congregó a miles de ciudadanos, organizada por asociaciones civiles con el objetivo de defender las instituciones democráticas de México.

Desde temprano los asistentes comenzaron a llenar el Zócalo vestidos de rosa y blanco, portando banderas de México y pancartas. La convocatoria, realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tenía como objetivo mostrar el respaldo a los candidatos de oposición y, en particular, a Xóchitl Gálvez.

Su participación en este evento generó expectación, a pesar de la confusión sobre si esta movilización representaba su cierre de campaña. Max Cortázar, vocero de Gálvez, inicialmente sugirió que podría ser así, pero la candidata lo desmintió posteriormente.

No hay neutralidad cuando quieren destruir las instituciones

Durante la movilización, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, quien fuera el primer orador, subrayó que la ciudadanía no es apolítica y la Marea Rosa no es neutral, no cuando quieren destruir las instituciones.

“Hemos defendido al INE, ahora le toca a ellos defender la legalidad. ¡Señora Taddei, la ley sí, es la ley”.

Reporte

En conferencia en las instalaciones del C5, el jefe de Gobierno, Martí Batres, y el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, aseguraron que durante la marcha hubo saldo blanco en general y que únicamente se atendió a uno de los simpatizantes del movimiento, quien fue lesionado por roces con los integrantes del CNTE que están en plantón en el Zócalo.

A su vez, Batres enfatizó que la capital es una ciudad de libertades y derechos, y por ello, la actual administración local garantiza el libre ejercicio de la manifestación.

Confrontación

Durante la concentración un grupo de integrantes de la Marea Rosa logró romper los cordones de seguridad que mantenía el plantón de la CNTE, lo que resultó en algunos enfrentamientos a golpes, así como el izamiento a última hora de la bandera nacional.