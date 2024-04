La diputada de Morena, María Clemente García, arremetió contra los miembros de su propio partido, al afirmar que a pesar de ser el grupo parlamentario mayoritario, en la bancada de Morena no le han querido entrar a legislar el transfeminicidio y el matrimonio igualitario.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la legisladora dijo que no está a gusto con este grupo parlamentario, pero insistió en que no se irá porque no fue ella, sino sus compañeros, quienes han faltado a su palabra.

“Yo no me voy porque yo sí tengo palabra; los que no tienen palabra son ustedes porque le están faltando a sus estatutos que dicen que Morena promoverá y defenderá la diversidad sexual, pero aquí no le han querido entrar al matrimonio igualitario, al transfeminicidio, a reformar el artículo primero y a derogar el crimen de contagio”, declaró.

Clemente García recordó que la bancada guinda tiene mayoría en la Comisión de Igualdad de Género, en la Comisión de Justicia, y mayoría simple en el pleno, y a pesar de ello, se niegan a legislar a favor de la comunidad LGBTQ+.