Marina asegura 19 mil kilos de tabaco ilegal

La Marina aseguró 19 mil 779.5 kilogramos de tabaco ilegal a una red delictiva que introducía mercancía ilícita al país, falseando información fiscal en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Equivalen a aproximadamente 954 mil 380 cajetillas de cigarro, con un valor comercial estimado en más de 70 millones de pesos, incautadas por personal naval y de la aduana del AICM en revisiones a seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. Se identificó que una red criminal mezclaba la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales y utilizaba declaraciones falsas.

Asimismo, presentaba el tabaco como mercancía general o bolsas de compra, se apoyaba en logística formal y guías aéreas con datos alterados. Además de que contaba con empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero en México y culminaba con la distribución clandestina del tabaco en el mercado interno.