Marina asesta golpe a células afines al CJNG

Del 14 al 28 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) participó en operaciones contra cinco objetivos prioritarios en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Entre ellos se encuentra la detención de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, el 14 de octubre en Jalisco, señalado como líder de “Los Cromo”, organización afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones su influencia comprendía municipios del Istmo de Tehuantepec relacionados con el Corredor Interoceánico.

En otra acción, el 22 de octubre en Colima fue capturado Leopoldo David López Sánchez, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG, con presencia en Colima y Jalisco.

En el caso de Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de “Los Cazadores”, grupo afín a “Los Salazar”, falleció el 23 de octubre en Sonora durante una agresión armada contra personal naval.

Por otra parte, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, fue identificado preliminarmente como una de las dos personas fallecidas en la operación del 26 de octubre en Sinaloa. Es señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave. La otra persona fue identificada como Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “Profe”.

Los uniformados también detuvieron a Carlos César Cruz Muñoz, alias “Semáforo”, el 28 de octubre en Oaxaca, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con el CJNG.