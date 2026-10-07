Marina ha realizado más de 2 mil inspecciones

Durante el presente año, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México han llevado a cabo en territorio veracruzano y en sus costas, un total de 2 mil 176 inspecciones a personas dedicadas a la pesca en transportes de carga y en embarcaciones menores como parte de la vigilancia naval.

Los operativos en tierra y mar para vigilar que la actividad pesquera se realice legalmente y evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, alcanzó un total de 15 mil kilómetros vía marítima y 21 mil 012 kilómetros vía terrestre

Los tres mil 252 elementos de la Primera Región Naval recorrieron vía marítima el área comprendida entre el puerto de Alvarado y la zona dunar de Chachalacas; mientras que vía terrestre, desde la zona selvática de San Andrés Tuxtla hasta el norte en Nautla, una región de anidación de tortugas, muchas de ellas en peligro de extinción o amenazadas.

Los integrantes del Grupo de Inspección y Verificación realizaron recorridos de inspección y vigilancia con el propósito de contribuir al cumplimiento de la normatividad pesquera y a la protección de los recursos marinos.

Además la institución naval reportó la impartición de pláticas de concientización a 116 integrantes de la comunidad pesquera, en las que se abordaron temas relacionados con el respeto a las vedas, el uso adecuado de mallas y las tallas autorizadas para la captura de especies.