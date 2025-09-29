Marina rescata 16 migrantes en Chiapas en cateo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de Chiapas realizaron cateos simultáneos a diversos inmuebles, logrando la detención de cuatro presuntos infractores de la ley y el rescate de 16 migrantes.

Aseguraron cuatro inmuebles, tres vehículos, una embarcación menor tipo Imemsa con siete bidones de combustible, dos cargadores, 59 municiones, 36 dosis de presunta droga, numerario y búfalos, en el municipio de Mapastepec.

La dependencia señaló que en esta operación se desarrolló con componentes marítimos, terrestres y aéreos especializados y adiestrados pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, en una operación conjunta y coordinada en el municipio y sus costas.

Esto con una cobertura aérea amplia para el seguimiento en tiempo real de la situación, así como para la extracción y evacuación de personas en lugares de difícil acceso.

Las personas detenidas, a quienes se les leyeron sus derechos humanos, los migrantes rescatados y el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Agencia de Investigación Criminal y Guardia Estatal.