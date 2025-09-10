Marina y Armada son grandes instituciones: CSP

Luego de que un capitán de navío de la Secretaría de Marina (Semar) fue hallado sin vida, tras ser presuntamente implicado en la red de “huachicol” fiscal investigada en Tampico, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de este marino, pero aclaró que no hay certeza de que haya estado involucrado en este proceso delictivo.

Del mismo modo, la mandataria federal dijo que la Marina y la Armada de México “son grandes instituciones del Estado Mexicano”, y que en este caso aunque que haya involucrados de la dependencia, participa en la investigación, la cual sigue en proceso, lo que habla bien de ellos.

“[...] nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución. Fortalece a la institución, a la Marina”, abundó.

Marino no estaba vinculado a ningún caso

Tras darse a conocer que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se quitó la vida este lunes 8 de septiembre, el fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que no estaba vinculado con ninguno de los casos.

“Es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Comentó Gertz Manero que el capitán no estaba vinculado “con ninguno de los casos que estamos llevando”: “Es un asunto de otra naturaleza”.

Pérez Ramírez supuestamente recibió sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal del megadecomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

Mencionó el fiscal general que todas las 14 personas relacionadas con el caso, salvo dos que estaban fuera del país, están detenidas “y en la madrugada del martes nos dieron la vinculación a proceso de todos ellos”.

Reforma contra pensiones millonarias

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en este periodo de sesiones del Congreso de la Unión enviará una iniciativa de reforma constitucional para evitar que se entreguen pensiones millonarias en el Gobierno Federal, como ocurre actualmente con extrabajadores de Pemex y Luz y Fuerza (LyFC), quienes reciben en algunos casos subsidios de un millón de pesos al mes.

Indicó que su equipo analiza esta iniciativa porque no quieren afectar derechos laborales de los servidores públicos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que estos recursos millonarios que se destinan a estas pensiones deben de ir al pueblo.

Minimiza la declaración de persona non grata en Perú

Así también, la presidenta minimizó que en Perú la declararan como persona non grata. Aseguró que “no es una agresión” el que reconozca a Pedro Castillo como presidente legítimo.

“No es una agresión. Recibí aquí al abogado (Guido Croxatto) del presidente Pedro Castillo que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él, eso es lo que hice”. “Nosotros mantenemos el mismo criterio, entonces no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, declaró.

López Rabadán decidirá si asiste a desfile militar

Y al insistir en que la Ceremonia del Grito de Independencia será austera, la mandataria refirió que la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, decidirá si asiste o no al desfile militar del 16 de septiembre.

Comentó que se invita al Poder Legislativo y Judicial.

“Sí los vamos a invitar”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

“¿Asistirá la presidenta de la Mesa Directiva?”.

“A todos, pues sí, evidentemente se invita a todos, ya decidan ellos si quieren venir o no”.