Marina y Defensa aumentan despliegue

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que hay 8 mil 839 elementos desplegados de esa dependencia, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, estados afectados por las lluvias e inundaciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, el general Trevilla indicó que se incrementaron 500 elementos en Veracruz.

Al presentar un avance de los apoyos, destacó que del 9 al 14 de octubre se han evacuado 344 personas; 198 vía aérea, 12 en lanchas y 135 vía terrestre.

Destacó una atención especial para Álamo y Poza Rica, municipios más afectados en Veracruz.

Marina aumenta a 4 mil 300 elementos

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), informó que 4 mil 300 elementos de la institución han sido desplegados para apoyar en labores de apoyo a la población damnificada en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, mil más de lo que se había reportado.

“Tenemos en este momento 4 mil 300 elementos desplegados, mil elementos más que lo que hemos reportado anteriormente”, mencionó.

Gobierno de México ha atendido 130 caminos

Así también, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que, atendió 130 caminos que presentaban interrupciones en la Red Federal Carretera y dos están en proceso en Hidalgo, aunado a que, en la Red Estatal, Municipal y caminos alimentadores, reparó 161 de un total de 376 incidencias (118 están en proceso y 97 por atender) registradas por las lluvias intensas en los estados antes mencionados.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que para atender la emergencia en la Red Estatal, Municipal y caminos alimentadores se tienen 141 frentes de obra, con 5 mil 417 trabajadores de esta secretaría así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y se cuenta con 681 máquinas y alrededor de 300 más de parte de la iniciativa privada.

Permanecen 191 comunidades incomunicadas: SICT

Por otra parte, Jesús Antonio Esteva Medina informó que, tras las intensas lluvias registradas la semana pasada en diversas regiones del país, 191 comunidades permanecen incomunicadas en cinco estados de la República: Hidalgo (111), Puebla (29), Querétaro (3), San Luis Potosí (2) y Veracruz (46).

Esteva Medina detalló que se han identificado 376 incidencias o interrupciones en caminos y carreteras federales, estatales y municipales. De estas, 161 ya fueron atendidas, 118 se encuentran en proceso, y en 25 puntos se logró restablecer el paso, aunque de manera provisional.

Se ha restablecido el 92 % de energía en estados afectados: CFE

Así también, Emilia Calleja Alor, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se lleva un 92 % de avance en el restablecimiento del servicio de electricidad en Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

La titular de la CFE indicó que en este momento los avances se verán un “poco menos ágiles” por las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún queda por restablecer el servicio.

“Al momento llevamos el 92 % de avance. Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles, derivado ya de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer”.