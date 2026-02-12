Marina y Guardia Costera de EE. UU. aseguran embarcación

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de cocaína y se está en espera que las autoridades determinen el peso.

La dependencia señaló que la incautación se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión; a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de Estados Unidos.

Esto como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

La Semar detalló que los efectivos detuvieron a personas a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Enfatizó que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México.