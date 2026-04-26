Marinos efectúan en Veracruz adiestramiento especializado

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México llevaron a cabo ejercicios de adiestramiento de inserción vertical mediante técnica de soga rápida, para lo cual se hizo uso hasta de un helicóptero.

Fue en el polígono naval de Base de Las Bajadas en el puerto de Veracruz, donde efectuaron los ejercicios los integrantes de la Brigada de Policía Naval No. 1 y la Brigada de Infantería de Marina.

Fases

El adiestramiento contempló diversas fases, entre ellas la concentración del personal, el arribo al área de operaciones y ejecución de descensos desde helicóptero, con la participación de un almirante, un capitán, un oficial y doce elementos de Clases y Marinería.

Durante la jornada se realizaron ejercicios enfocados en el control de disturbios, en los que se pusieron en práctica formaciones tácticas, técnicas de contención y coordinación operativa, destacando la disciplina, cohesión y capacidad de reacción que caracteriza al personal naval.

La Secretaría de Marina-Armada de México, explicó que la actividad tuvo como propósito fortalecer la capacidad de respuesta y preparación del personal naval que participa en funciones de apoyo a la seguridad pública, así como reforzar sus habilidades operativas ante eventos de alta concentración.