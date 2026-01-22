Marinos ligados a huachicol no deben ser dados de baja

La defensa legal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contraalmirante Fernando Farías Laguna, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) quienes se encuentran sujetos a procesos penales, señaló que son militares de carrera pertenecientes a la milicia permanente, formados durante décadas para el servicio profesional y continuo del Estado mexicano.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados destacó que por la naturaleza de esta condición, su situación jurídica no puede equipararse a la de un empleo ordinario ni resolverse mediante decisiones anticipadas.

Resaltó que la presunción de inocencia, en el artículo 20 constitucional, establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme. Este principio tiene efectos no solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo y laboral.

“La prisión preventiva, cuando es impuesta, tiene un carácter estrictamente cautelar y no punitivo”, detalló la defensa en un comunicado.