Mario Delgado augura pleito entre PRI y PAN

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, auguró un pleito entre el PRI y el PAN durante la etapa final de su proceso interno para elegir al candidato o candidata presidencial de la oposición.

El líder guinda aseguró que en las dos etapas que le quedan al Frente Amplio por México (FAM) para elegir a su candidato o candidata, que son una encuesta y una consulta, “el PAN y el PRI pueden quedar empatados”.

“Los panistas ya están dudando de los priistas y viceversa. Ya están ahí con pleito porque piensan que la consulta la puede ganar la [aspirante] del PAN, pero la consulta se la van a robar los priistas. (...) Ya temen que uno le va a robar al otro”, apuntó.

En las Asambleas de Credencialización de las y los Defensores de la Cuarta Transformación en las colonias Ejército de Oriente Zona Peñón y Xalpa III de la alcaldía Iztapalapa, junto con el dirigente local Sebastián Ramírez, Delgado Carrillo afirmó que “la fragilidad de la alianza opositora se explica porque solo la une el deseo de seguir robando a México”.

“En estos días vamos a ver el pleito entre aquellos que solo los une el deseo de seguir robando a México. Cuando se hace un pacto por intereses, esas alianzas son muy frágiles y no engañan a nadie”, destacó.

El dirigente nacional señaló que los priistas y los panistas se unieron solo porque quieren detener al movimiento de transformación, pero no tienen propuesta de país.

“A los priistas y a los panistas se les olvidó su historia. Fue más grande su ambición por regresar a seguir robando. No tienen propuesta de país, solo quieren detener a nuestro movimiento. Por eso la gente ya no los quiere”, indicó.

En este sentido, apuntó que no importa quién resulte ganador o ganadora del proceso del Frente opositor, todos representan lo mismo: “A nosotros no nos importa quién salga de ese frente, todos son iguales y representan la corrupción; representan el pasado de privilegios; representan lo peor que ha tenido nuestro país”.

Derivado de lo anterior, Mario Delgado advirtió que Morena debe seguir unido para evitar que la oposición los pueda dividir.

“Quiero que nos unamos, ante todo; que no haya ni nadie que nos pueda dividir, que sigamos apoyando a este gran proyecto, porque cuando Morena se une no tiene imposibles: lo puede lograr todo. Hace cinco años no gobernábamos un solo estado. Hoy tenemos 23”, concluyó.