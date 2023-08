El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que exista confrontación entre la y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, y por el contrario, aseguró que se ha mantenido la unidad del movimiento.

Tras concluir la primera etapa del proceso para definir a la coordinadora o coordinador de los trabajos de Defensa de la Transformación, el líder morenista destacó que para el mes restante de proceso, se espera que la y los aspirantes continúen con sus recorridos, los cuales han fortalecido la presencia de Morena en todo el país.

Delgado Carrillo reconoció que a un mes de distancia, ya se cuenta con un proceso regulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), hecho que termina con la incertidumbre legal.

“Tenemos ya un proceso regulado por el INE que, en términos generales, regula lo que nosotros dijimos desde el principio: que teníamos derecho como partido político a autoorganizarnos y hacer un proceso interno como el que estamos haciendo”, expuso.

Asimismo, el dirigente nacional celebró que sea la autoridad electoral quien realice la revisión de la publicidad personal de las y los aspirantes.

Mencionó que si bien en términos generales está de acuerdo con los lineamientos del INE, hay un trato asimétrico para los servidores públicos.

“A mí lo único que no me gusta es que a algunos servidores no les permiten opinar y otros están participando en la contienda. Por ejemplo, que el presidente no pueda opinar, y que servidores públicos, en su carácter de senadores o senadoras, participen en el proceso del Frente Opositor”.