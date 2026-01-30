Mariposa monarca en peligro; piden protección

La población occidental de mariposas monarca, un insecto endémico de América del Norte, se mantiene en “mínimos históricos” pese a un ligero repunte en 2025, según el último conteo de la Sociedad Xerces, que pide al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos registrar a estas mariposas como especie amenazada.

El recuento, realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2025, registró 12 mil 260 mariposas en 249 puntos de California, una cifra mayor que la de 2024 —con 9.119— pero aún el tercer registro más bajo de la población de esta especie desde 1997.

“Estas cifras, significativamente bajas, claramente indican una tendencia hacia el continuo declive de la especie. Para salvar a la monarca, antes de que sea demasiado tarde, es necesario que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre no postergue más la protección de la mariposa monarca como una especie amenazada”, advirtió Rebeca Quiñonez-Piñón, científica de la NWF.

La experta llamó a reducir el uso de pesticidas, mitigar el cambio climático y conservar el hábitat de la especie, subrayando que solo los esfuerzos colectivos a gran escala podrán evitar su colapso.