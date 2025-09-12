Martha Lidia Pérez, nueva titular de la CNB

Tras un proceso de selección abierto y a casi un mes de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que Martha Lidia Pérez Gumecindo, abogada veracruzana, maestra en Derecho Procesal, Penal y Criminología, será la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue el responsable de anunciar la designación tras explicar que se buscó un perfil integral, con especial énfasis en las opiniones y comentarios de la ciudadanía, además de su trayectoria, experiencia, compromiso, empatía con las víctimas y su capacidad técnica.

En la Fiscalía Especializada de Veracruz, ocupó diversos cargos, entre ellos fiscal de Investigaciones Ministeriales, fiscal regional de la zona Centro y fiscal especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas. También fue titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República y fiscal supervisora.

Durante su trayectoria, impulsó esquemas de coordinación interinstitucional que consolidaron mecanismos para garantizar investigaciones efectivas con perspectiva de derechos humanos.

Sus resultados, dijo Medina Padilla, incluyen la judicialización de casos históricos de desaparición de personas y delitos conexos, como delincuencia organizada y trata de personas, donde logró combinar capacidad operativa con sensibilidad hacia las víctimas.

Esta experiencia, destacó, será fundamental para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y atender la crisis de desapariciones en México con un enfoque técnico, humano y coordinado.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció el talento y compromiso de todos los aspirantes al cargo, y subrayó que la designación de Pérez Gumercindo refleja un esfuerzo por garantizar liderazgo con experiencia, conocimiento y empatía, en un momento clave para el fortalecimiento institucional y la protección de las familias de personas desaparecidas.