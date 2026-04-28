Maru Campos acepta ir a Senado por caso CIA

Senadores de la República informaron que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confirmó su asistencia para hoy martes a reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para que explique la presencia en territorio nacional de agentes presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su participación en operativos antinarco.

En entrevista con El Universal, el senador Óscar Cantón Zetina anunció que la mandataria se comunicó por teléfono con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, para confirmar su asistencia.

Confirmación

“Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como que hicimos la invitación, pero, bueno, no sería relevante, ¿no?, porque directamente confirmaron y, entonces, estamos ya en espera de mañana (hoy martes) tener esa reunión de trabajo”, señaló.

Cantón Zetina afirmó que será una “reunión histórica”, en la que “nosotros esperamos que se esclarezca la verdad de los hechos, que se vea exactamente cuál fue la actuación de estos agentes estadounidenses en esos operativos o también en las actividades que el gobierno de Chihuahua ha desarrollado sin, eso sí sabemos, sin el conocimiento de la autoridad federal”.

Advirtió que la participación de agentes extranjeros en operativos en México puede ser una violación muy grave a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública, y por supuesto que lo contempla a la perfección el Código Penal Federal.

El legislador morenista afirmó que esto puede generar consecuencias muy graves como la destitución del fiscal y de la gobernadora y fincarles cargos penales, pero eso dependerá de la información que proporcionen ambos funcionarios.

“A partir de la información y de su versión, entonces, se tendrá que ver cuáles serían las consecuencias. Lo que sí está muy claro es que la Fiscalía General de la República ya inició carpetas de investigación en estos temas para determinar lo que pudo haber ocurrido o qué tipo de delitos o de faltas se pueden configurar”, precisó.

Cantón Zetina no descartó la posibilidad de que el Senado “pudiera considerar que es momento de emprender un camino y solicitar a la Cámara de Diputados un juicio político. Pero va a depender de la información” que den a conocer la gobernadora y el fiscal.