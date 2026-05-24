Maru Campos comparecerá el próximo 27 de mayo

Durante este sábado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita sería el próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en la FGR.

La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que “aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”.

“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.

En el lugar parte de su equipo que la acompañaba señaló que Campos Galván tiene fuero constitucional y aun así deberá acudir a la FGR.

“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, agregó Campos Galván y recibió el oficio.

La gobernadora estaba ayer sábado en Palacio de Gobierno con parte de su equipo con quien sostuvo una reunión de gabinete.