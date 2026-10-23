Maru Campos confiesa a Sheinbaum corrupción y casinos de exfiscal Jáuregui

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confesó los delitos de corrupción y posesión de casinos por parte de su exfiscal General del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, actualmente vinculado a proceso por el ejercicio ilegal del servicio público, reveló la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, desde su conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

"Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal, ¿Qué le dijo la Presidenta?: Procede", informó.

Detalló que la gobernadora realizó esta confesión el pasado 19 de septiembre, tras sostener un encuentro privado con la gobernadora en el Aeropuerto de Chihuahua.