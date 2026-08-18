Maru Campos habla del retiro de visa a Andy López

Durante este lunes la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció en relación al retiro de la visa de Andy López Beltrán en días atrás.

En atención a medios de comunicación en la entidad, afirmó que no se trata de una situación nueva, pues quienes juegan con el crimen organizado, juegan con fuego, y en este caso se quemaron, ya que tener una visa no es un derecho sino un privilegio.

“Las personas que juegan con el crimen organizado, las personas que están involucrados en hechos delictivos en Estados Unidos, otorgar la visa no es un derecho, es un privilegio. Y bueno, pues ellos jugaron con fuego y se quemaron; entonces creo que tienen que asumir las responsabilidades”, dijo Maru Campos.

En ese sentido, afirmó que su administración seguirá pugnando por el gobierno de la vida, donde se respete y los gobernantes estén libres de cualquier acuerdo o relación con el crimen organizado.

Recordó que hace unas semanas el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa que buscaba que los candidatos del 2027 no tuvieran injerencia con el crimen organizado, propuesta que fue rechazada por Morena.