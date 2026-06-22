Maru Campos pide entregar a Rubén Rocha

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje por medio de un video en sus redes sociales donde pidió al Gobierno Federal entregar a Rubén Rocha Moya y no sacrificar al país por proteger a funcionarios y gobernantes que son señalados por Estados Unidos.

Lo anterior lo realizó, ya que según explicó, en las últimas semanas se ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado y sobre el impacto de los temas de seguridad en la revisión del Tratado de Libre comercio de Norteamérica, el TMEC.

“Recientemente, el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos sugirió que no le importaría que despareciera el tratado de libre comercio y deslizó la posibilidad de recurrir a acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, afirmó Campos en su mensaje.

Postura

Señaló que lo que hoy pasa no surgió de la nada, sino de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos, señal por vínculos con el crimen organizado.

“Surgió, porque hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos. Surgió porque las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados”.

En ese sentido, le exigió a la 4T que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales.

En el mensaje pidió al Gobierno Federal y a la presidenta que se reflexione, que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley y se entregue a Rubén Rocha.