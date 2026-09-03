Maru Campus envía posicionamiento por su ausencia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió un posicionamiento luego del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, al cual no asistió.

“Entiendo que fui la única gobernadora que no asistió y eso ha generado especulaciones. Al respecto les digo que uno sabe bien cuándo una invitación es por compromiso y cuándo por consideración”, dice el mensaje.

Aseguró que, después de los ataques en su contra, no se sintió invitada al evento, por consideración, sino más por compromiso.

Reacción

“Después de las acusaciones que se han formulado en mi contra, después de la ofensiva que se emprendió por cumplir con mis responsabilidades de gobierno, no me pude sentir invitada por consideración.

“Y sí, efectivamente, en acto de prudencia, por consideración a la propia presidenta incluso, decidí no asistir y atender agenda aquí en el estado. A muchos mi presencia iba a resultar incómoda.