Más aviones no garantizan éxito de Mexicana

Con motivo de la llegada de la novena aeronave Embraer, de 20 adquiridas en Brasil, para la Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana), el Gobierno Federal considera que la aerolínea alcanzará su punto de equilibrio financiero en 2027 cuando opere la totalidad de los aviones previstos para su flota.

Al respecto, el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), mediante declaración, consideró que un mayor número de aeronaves no garantiza un mayor volumen de pasajeros.

“En la creación de una aerolínea, no existe en el mundo un modelo de negocio o económico en el que primero se tengan los aviones y luego todo lo demás.

“Ligar el éxito financiero de la aerolínea con tener una flota de 20 aeronaves Embraer, es un error”, aseguró Pablo Casas Lías, director de INIJA.

Ya que las aeronaves no sustituyen la falta de un modelo de negocio y económico, del que carece la aerolínea. En su opinión, la oferta de asientos no determina el equilibrio o éxito financiero.

Por el contrario, operar rutas regionales o domésticas con equipos de alto costo operativo, sin segmentos de clientes previamente definidos, sin rutas y frecuencias debidamente analizadas, puede ocasionar un resultado adverso.

Participación en mercado

El INIJA destacó que pesar de que Mexicana recibió su primera aeronave Embraer en julio de 2025 y en julio de 2026 ya contaba con siete aviones, su participación en el mercado nacional de transporte de pasajeros de enero a julio, fue de apenas 0.8 %, según la estadística oficial publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Mientras que en el transporte de pasajeros internaciones, la estadística oficial no la considera.

Por lo que hace al factor de ocupación tuvo el siguiente desempeño: enero, 57.3 %; febrero, 42.5; marzo, 45.7; abril, 54; mayo, 55.6; junio, 49 y julio 63.5.

“Prácticamente, voló en promedio a un 50 % de su capacidad total, a pesar de operar siete aeronaves Embraer”, destacó Casas Lías.

Además, un alto porcentaje de ocupación no refleja que una aerolínea solvente sus gastos de operación, agregó.