Más de 14 mil policías participarán en operativo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegará a 14 mil 998 elementos para reforzar las acciones de vigilancia, seguridad y vialidad por la llegada de los Reyes Magos.

El operativo “Día de Reyes 2026” entró en función ayer sábado y finalizará el martes 6 de enero.

Los uniformados contarán con 929 vehículos, 35 motopatrullas, 10 grúas, 15 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), dos unidades de rescate y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, informó la SSC.

Como parte del operativo se redoblará la vigilancia en bancos, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales, hoteles, parques y zonas turísticas.

También se reforzará en las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en los 45 Centros de Transferencia Modal (Cetram).

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyarán en las labores de vialidad para garantizar el flujo a peatones y automovilistas.

Además, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) estarán al pendiente a través de las cámaras de vigilancia del sistema de la Ciudad de México.