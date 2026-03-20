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NacionalNación

Más de 19 mil mexicanos en el extranjero afiliados

Marzo 20 del 2026
Más de 19 mil mexicanos en el extranjero afiliados

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a la fecha suman 19 mil 502 paisanos en el extranjero que se han registrado en el IMSS.

Robledo destacó que 2 mil 337 se han podido pensionar al completar las semanas que le faltaban para completar y recibir esta prestación.

“Ya hay 19 mil 500 personas, paisanos mexicanos en el exterior, registradas en el IMSS; incluso 2 mil 300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados”, comentó.

El director del IMSS destacó que 2 mil 693 ya pagaron también la cuota para acceder al Infonavit, e indicó que el salario promedio que han registrado es de 408 pesos diarios.

“Algo importante es el costo. Para nuestros paisanos, el aseguramiento salario mínimo es de mil 900 pesos o 107 dólares mensuales para el aseguramiento, insisto de ellos, de todos sus familias y no solo la parte médica, sino todas las prestaciones económicas que ofrece la seguridad social”.

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