Más de 19 mil mexicanos en el extranjero afiliados

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a la fecha suman 19 mil 502 paisanos en el extranjero que se han registrado en el IMSS.

Robledo destacó que 2 mil 337 se han podido pensionar al completar las semanas que le faltaban para completar y recibir esta prestación.

“Ya hay 19 mil 500 personas, paisanos mexicanos en el exterior, registradas en el IMSS; incluso 2 mil 300 ya se han logrado pensionar, es decir, completaron sus semanas allá de trabajos previos que tuvieron en nuestro país y hoy ya son pensionados”, comentó.

El director del IMSS destacó que 2 mil 693 ya pagaron también la cuota para acceder al Infonavit, e indicó que el salario promedio que han registrado es de 408 pesos diarios.

“Algo importante es el costo. Para nuestros paisanos, el aseguramiento salario mínimo es de mil 900 pesos o 107 dólares mensuales para el aseguramiento, insisto de ellos, de todos sus familias y no solo la parte médica, sino todas las prestaciones económicas que ofrece la seguridad social”.