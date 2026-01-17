Más de 2 millones de líneas ya fueron registradas

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que dos millones 151 mil 802 líneas telefónicas móviles ya fueron registradas como parte de la nueva estrategia para asociar cada número a una persona, con el objetivo de reducir delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual.

Peña Merino explicó que la principal problemática que motivó esta medida fue la facilidad con la que, hasta ahora, se podían adquirir chips de telefonía celular sin ningún tipo de identificación, lo que permitía su uso para la comisión de diversos delitos sin que las autoridades pudieran identificar a los responsables.

Identidad de titular

Detalló que la decisión fue asociar cada línea telefónica a una persona, de manera que se pueda conocer al titular de cada número en caso de que se cometa un delito, lo que permitirá fortalecer las investigaciones y prevenir conductas ilícitas.

El funcionario precisó que el proceso de registro está a cargo exclusivamente de las compañías telefónicas, y aclaró que no existe un padrón gubernamental ni una base de datos concentrada en manos del Estado.

Sin almacenar datos

La información personal, como nombre, CURP y número telefónico, es resguardada por las empresas de telecomunicaciones, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Asimismo, subrayó que no se almacenan datos biométricos, y que las validaciones que se realizan —ya sea de manera presencial o remota— solo sirven para confirmar la identidad del titular, sin que las fotografías o imágenes sean conservadas.

Peña Merino recordó que la nueva Ley establece que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán como plazo máximo el 30 de junio para realizar la asociación de la línea. En tanto, los chips nuevos no podrán utilizar servicios de datos hasta que el usuario complete el registro.