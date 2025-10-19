Más de 200 alebrijes desfilan en CDMX

Cientos de familias disfrutaron el sábado de animales fantásticos quienes tomaron las calles y desfilan desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia.

El desfile y concurso de los 200 alebrijes monumentales es organizado por el Museo de Arte Popular (MAP) y permanecerán exhibidos hasta el 9 de noviembre en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma (entre la Columna de la Independencia y la calle de Lieja, a unos pasos de la Estela de Luz).

Las más de 200 figuras que transitan por avenida Juárez y Paseo de la Reforma provienen de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

En el desfile también participan 400 voluntarios quienes acompañan las figuras enigmáticas.