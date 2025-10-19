﻿﻿
Más de 200 alebrijes desfilan en CDMX

Octubre 19 del 2025
Más de 200 alebrijes desfilan en CDMX

Cientos de familias disfrutaron el sábado de animales fantásticos quienes tomaron las calles y desfilan desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia.

El desfile y concurso de los 200 alebrijes monumentales es organizado por el Museo de Arte Popular (MAP) y permanecerán exhibidos hasta el 9 de noviembre en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma (entre la Columna de la Independencia y la calle de Lieja, a unos pasos de la Estela de Luz).

Las más de 200 figuras que transitan por avenida Juárez y Paseo de la Reforma provienen de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

En el desfile también participan 400 voluntarios quienes acompañan las figuras enigmáticas.

