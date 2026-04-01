Más de 2.5 millones trabajan en el hogar

En México, 2.5 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado; 90.2 % son mujeres y perciben en promedio 3 mil 829 pesos mensuales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que especialistas advirtieron que estas condiciones reflejan una deuda social en su reconocimiento y derechos laborales.

Andrea Kenya Sánchez Zepeda y Leticia Aparicio Soriano, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron que aunque ha habido avances como la seguridad social obligatoria, contratos escritos, jornadas limitadas, vacaciones y aguinaldo, aún no se ha consolidado un trato igualitario ni el respeto social hacia este sector.

De acuerdo con las cifras oficiales, además de la marcada feminización del sector, solo 9.8 % de quienes realizan este trabajo son hombres. En términos educativos, el promedio es de ocho años de escolaridad y 5.4 % no cuenta con instrucción alguna. En cuanto a ingresos, las mujeres perciben en promedio 3 mil 767 pesos mensuales, mientras que los hombres ganan 4 mil 399 pesos.

Sánchez Zepeda subrayó que más allá de los avances legales, aún falta reconocimiento social.

Añadió que las reformas no serán suficientes sin exigibilidad: “Los cambios legislativos son ficción si no hay quienes los exijan y sin mecanismos de participación con responsabilidad”.

Por su parte, Leticia Aparicio, académica y mujer del pueblo Nahua del Valle de Tehuacán, Puebla, enfatizó que la sociedad mantiene una deuda histórica con este sector y alertó sobre la carga de estigmas raciales.