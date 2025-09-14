Más de 250 mil palestinos abandonaron Gaza

El ejército israelí afirmó el sábado que más de 250 mil palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, tras una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave.

“Según las estimaciones del ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad”, indicó en X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee.

Naciones Unidas estima que alrededor de un millón de palestinos viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

Las restricciones a los medios de comunicación en Palestina y las dificultades para acceder a muchas áreas impiden que AFP pueda verificar de forma independiente los detalles proporcionados por los militares o los informes de la agencia de defensa civil del territorio palestino.

El sábado, el ejército israelí lanzó panfletos instando a los residentes en los distritos del oeste a evacuar la zona, mientras la agencia de Defensa Civil de Gaza informaba de continuos ataques aéreos.

“El ejército israelí está operando con mucha intensidad en su área y está decidido a desmantelar y derrotar a Hamás”, decía la octavilla.

“Por su seguridad, evacuen de inmediato a través de la calle Al Rashid hacia el sur de Wadi Gaza. Están advertidos”.

Mohamad Abu Salmiya, director del complejo médico Al Shifa, dijo a AFP que los desplazamientos continuaban dentro de Gaza, con habitantes trasladándose de este a oeste, pero que “solo un pequeño número de personas pudo llegar al sur”.