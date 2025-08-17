Más de 300 tropas patrullarán Washington

La administración del presidente de EU, Donald Trump, ha pedido refuerzos al estado de Virginia Occidental, que enviará a más de 300 tropas de su Guardia Nacional a Washington D.C., como apoyo a los 800 soldados que ya patrullan la capital como parte de la campaña del republicano contra el crimen.

Piden refuerzos

“Virginia Occidental se enorgullece de respaldar al presidente Trump en su esfuerzo por devolver el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación”, anunció este sábado el gobernador de ese estado, Patrick Morrisey, en un comunicado.

Operativo

Las autoridades estatales detallaron que “a petición de la administración Trump” planean enviar al cercano Distrito de Columbia a “entre 300 y 400 efectivos capacitados” de la Guardia Nacional de Virginia Occidental ( WVNG en inglés), una misión que incluirá el suministro de equipo esencial y entrenamiento especializado, todo financiado por las arcas federales.