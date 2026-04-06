Más de 350 elementos trabajan para rescatar tres mineros

El Puesto de Comando Unificado informó que 350 elementos trabajan en estabilización de mina Santa Fe, en Sinaloa, para garantizar seguridad en labores de rescate de tres mineros, quienes quedaron atrapados desde el pasado 25 de marzo.

Durante la jornada del sábado y las primeras horas del domingo, se concretó la instalación de una bomba de 25 HP en la denominada zona cero, la cual inició operaciones a las 23:50 horas tras concluir la conexión del cableado eléctrico en los tableros de alimentación.

A partir de su puesta en marcha, el tirante de agua ha disminuido dos metros, que representa un desalojo aproximado de 12 mil 600 litros.

Trabajos

Respecto a los avances técnicos, la perforación del barreno registra un progreso de 79 metros lineales.

Además, se mantiene bajo análisis técnico el retiro de material en el contrapozo 81, tarea que se realiza sin interferir con las maniobras de bombeo.

En el lugar, la fuerza de tarea suma 353 elementos que han mantenido labores durante más de 255 horas para localizar a las tres personas que permanecen atrapadas.

Búsqueda

La supervisión de las labores se realiza mediante recorridos conjuntos.

Las autoridades sostienen reuniones con los familiares de los mineros para exponerles el estado de las acciones conjuntas de búsqueda.

Las dependencias reiteraron que los trabajos continuarán de manera permanente hasta encontrar a los trabajadores.