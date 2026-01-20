Más de 400 policías realizan paro de labores

Al acusar que han cumplido siete años sin recibir aumento salarial, además de carecer de uniformes y equipamiento adecuado para el desempeño de su labor, más de 400 elementos de la policía municipal de Macuspana, Tabasco, realizaron ayer lunes un paro de labores que se prolongó por al menos 10 horas.

Y es que los uniformados decidieron no salir a las calles, al acusar el incumplimiento de promesas gubernamentales para mejorar sus condiciones laborales, calificando como falso el aumento salarial anunciado por el Gobierno del Estado.

“La inconformidad de toda la corporación es porque el gobernador del estado, Javier May, dijo que va a aumentar el salario de los policías, pero eso es mentira, aumenta el salario de los policías, pero solo del estado, pero al municipio siempre lo han abandonado”, acusó uno de los inconformes.

Señalaron que desafortunadamente solo mediante paros y manifestaciones son escuchados sus planteamientos y, pese a ello, el Ayuntamiento no cumple los compromisos asumidos, pues el año pasado, luego de una manifestación similar, se comprometieron a mejorar las condiciones y no se cumplió.