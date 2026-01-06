Más de mil 200 personas han obtenido maestría

De 2018 a la fecha, un total de mil 212 personas han obtenido el grado de maestría en alguno de los programas académicos que ofrece la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “lo que refleja el fortalecimiento continuo de su oferta educativa de posgrado”.

De acuerdo con un boletín, los programas de la EJE están orientados a la formación de especialistas en justicia electoral, democracia, derechos humanos, así como en análisis político y constitucional.

Destacó que la maestría en Derecho Electoral es el programa con mayor número de egresados, al registrar mil 160 titulados.

Por su parte, la maestría en Derecho Constitucional concluyó su primera generación con 23 personas graduadas, especializadas en el estudio del constitucionalismo electoral.

Asimismo, la maestría en Ciencia Política con Orientación Electoral ha formado a 29 egresados con conocimientos avanzados sobre sistemas políticos contemporáneos, políticas públicas y resolución de problemas concretos, en el contexto de la transformación del sistema político mexicano.