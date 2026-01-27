Más del 59 % vota por la continuidad de Jara

Con corte a las 7:46 horas de ayer lunes 29 de enero, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó que el 59.7 % de los votos emitidos en la jornada de consulta de revocación de mandato son a favor de la continuidad del gobernador Salomón Jara Cruz y un 39.1 % votó a favor de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.

Según el reporte, que lleva un 90.1 % de las actas computadas, se han registrado 24 mil 427 votos nulos, los que equivalen al 2.8 % de los sufragios.

En números absolutos, el conteo hasta este corte son 494 mil 950 votos a favor de la continuidad de Salomón Jara y 334 mil 287 votos para que se revoque su mandato.

Ayer, por la noche, el mandatario afirmó en un mitin frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, que la tendencia indica que el 58.31 % de los participantes votó a favor de la continuidad de su gobierno.

El gobernador también resaltó la participación ciudadana en esta jornada de revocación de mandato, que superó a otras, como la consulta en la que se preguntó sobre enjuiciar o no a los expresidentes de México. De acuerdo con el IEEPCO, hasta este momento la participación ciudadana es del 29.1 % con 853 mil 664 votos de unos dos millones 857 mil 599 de personas que se encuentran en la lista nominal.