Más impuestos al cigarro no trae más recaudación

El aumento a los impuestos al cigarro en México, que en 2026 fue del 33 por ciento, no ha detonado un incremento en la recaudación tributaria, pero sí alentó a un mercado negro que tiene ya más del 25 por ciento del consumo total, la piratería y el contrabando de producto que no tiene ningún control sanitario alertaron expertos en el Senado.

En vísperas de que inicie la discusión del paquete fiscal 2027 en el informe de Oxford Economics presentado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y entregado a senadores, se expone que la política fiscal en México “incentiva un peligroso mercado ilegal de cigarros con consecuencias sociales y económicas negativas”.

En el caso nacional, la experiencia ha demostrado que la mayor carga tributaria sobre los cigarros (alrededor de 70 por ciento del costo de una cajetilla) no ha reducido el consumo de tabaco, pues el consumidor ha buscado alternativas como cigarros ilícitos, cuyo costo llega a representar apenas una quinta parte de una cajetilla legal: 20 pesos contra 100 pesos, respectivamente.