Masacre escolar: joven mata a nueve y se suicida

La conmoción y el horror estallaron en Canadá, donde la violencia armada volvió a golpear una escuela cuando una joven mujer disparó fatalmente a nueve personas en una aldea remota al pie de las Montañas Rocosas.

Esto no había ocurrido en casi 40 años, desde 1989, cuando 14 estudiantes fueron masacrados en una escuela secundaria de Montreal.

Horas más tarde, la policía ha identificado a la autora del tiroteo en una escuela. Se trata de Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años, según informó el subcomisario Dwayne McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica (BC RCMP), durante una conferencia de prensa.

La joven residía en Tumbler Ridge y había cambiado su sexo. Jesse Van Rootselaar nació biológicamente varón y decidió identificarse como mujer.

Una escena dramática se desarrolló ante el superintendente Ken Floyd, de la Real Policía Montada de Canadá: se encontraron siete cadáveres en la escuela secundaria Tumbler Ridge, incluido el de la tiradora que presuntamente mató a otras dos personas en una casa en un incidente violento relacionado.