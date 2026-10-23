Masas de aire polar marcan inicio de la heladez

La llegada de masas de aire polar asociadas a los frentes fríos marcará el inicio de la temporada de heladez en Yucatán, con descensos de temperatura durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, principalmente en municipios del sur del estado.

La influencia del frente frío número 2 y su masa de aire polar favorecerá un refrescamiento del ambiente en la Península de Yucatán.

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla la llegada de 29 sistemas frontales al país durante el periodo comprendido entre septiembre y mayo.

Asimismo, en Yucatán, los efectos dependerán de la intensidad de cada sistema y de las características de las masas de aire que lo acompañen.

Los descensos más importantes de temperatura se esperan durante enero y febrero de 2027, cuando las condiciones atmosféricas podrían propiciar madrugadas más frías en distintas regiones del estado.

La llamada heladez yucateca se caracteriza por el contraste entre las temperaturas cálidas del día y el ambiente fresco durante las noches y madrugadas.