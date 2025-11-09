Mascotas regresan a su hogar tras explosión

El trágico accidente del pasado 10 de septiembre, en el que una pipa de gas explotó en las inmediaciones del Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, dejó más de 30 muertes, así como decenas de heridos y lesionados.

Entre los diversos casos que se hicieron virales tras la explosión, destaca el de Cereza, una perra embarazada que logró salir del humo y las llamas, y fue rescatada por el refugio “Huellitas, amor sin fronteras”.

A través de sus redes sociales oficiales, la asociación compartió actualizaciones de Cereza, quien debido a la severidad de sus lesiones, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia, mediante la cual dio a luz a cinco cachorros.

La asociación de rescate y cuidado de mascotas compartió un comunicado, informando a todos sus seguidores que tras semanas de lucha, preocupación, lágrimas y esperanza, Cereza y Cerecito han regresado a su hogar.

Los encargados del grupo continuaron su comunicado agradeciendo a sus seguidores el apoyo que mostraron para sacar adelante a Cereza y Cerecito.