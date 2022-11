La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas estimó que la violencia registrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este lunes, generó pérdidas de 100 millones de pesos en el rubro de comercio y servicios.

Julio Almanza Armas, presidente de la Fecanaco, hizo un llamado al Gobierno Federal y del Estado para restablecer el orden y la gobernabilidad en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Estos hechos de violencia independiente de la afectación social por la suspensión de clases, transporte y actividad consular, también generan pérdidas económicas porque los negocios no abren, y los que abren, no tienen clientes ya que no van por temor a que continúen los hechos de violencia”, mencionó Almanza.

Comentó que además las cadenas de suministro del comercio por tierra, así como las importaciones aduaneras y tributación se ven lesionadas, generando una cadena de afectaciones.

“Pedimos al gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y al Gobierno Federal, una adecuada coordinación y atención para restablecer el orden y la paz, ya que independientemente de las afectaciones sociales también se presenta una severa afectación económica que conservadoramente pudiera llegar a los 100 millones de pesos”, concluyó diciendo.