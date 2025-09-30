Matan a 5 personas y dejan restos humanos en Sinaloa

El fin de semana cerró con violencia en los municipios de Culiacán y Navolato, con las muertes por impactos de bala de cuatro hombres y una mujer, y el hallazgo de las extremidades superiores de una persona del sexo masculino, esposadas, las cuales fueron abandonadas en una bolsa de plástico dentro de un vehículo.

La mañana del domingo pasado, en un vehículo compacto abandonado en sentido contrario, en el acotamiento de la carretera La 50, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, se descubrieron los restos humanos cercenados a la altura del codo.

Una llamada de emergencia alertó a la policía municipal sobre un vehículo abandonado con una bolsa de plástico negra en su interior, donde fueron encontradas las manos esposadas de un hombre.

Baleado

En el mismo municipio de Navolato, un hombre de apariencia joven, el cual conducía una motocicleta sin placas de circulación por una de las calles de la colonia Arrocera, fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones.

La joven mujer, Frida “N”, de 26 años, la cual resultó herida de bala el pasado 26 de septiembre cuando viajaba con su pareja en el sector de Villa Universidad, Culiacán, falleció la madrugada del domingo pasado a causa de las lesiones que presentó.

Durante la celebración de un convivio, en el poblado El Diez, a la salida sur de Culiacán, Eduardo de Jesús “N”, de 26 años, fue asesinado de varios disparos por personas armadas que se introdujeron hasta el patio de la vivienda y lo privaron de la vida.

En la colonia Cinco de Febrero, de la capital del estado, varios hombres armados se introdujeron a la vivienda del Crescencio “N”, de 55 años de edad, el cual se encontraba barriendo y lo privaron de la vida de varios disparos, sin que los responsables lograran ser ubicados.