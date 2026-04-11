Matan a balazos a alumno de la FES Cuautitlán

Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, el pasado jueves.

La víctima fue identificada como Joel Ulises Cristóbal Castillo, alumno de la Licenciatura en Administración.

De acuerdo con la versión de algunos estudiantes, el joven fue atacado en un asalto en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). Al momento, ni la institución educativa ni autoridades estatales han confirmado oficialmente el móvil del homicidio.

La facultad reiteró su rechazo absoluto a la violencia y llamó a garantizar condiciones de seguridad para su comunidad estudiantil.

El presidente municipal, Luis Daniel Serrano Palacios, se pronunció respecto a la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualizando que se trató de un ataque directo.