Matan a balazos a exsubprocurador en BCS

El exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, fue asesinado la mañana de ayer miércoles en un ataque a balazos registrado en La Paz, confirmaron fuentes del gabinete de seguridad estatal.

La agresión ocurrió en la zona del residencial Hispania, donde el exfuncionario se desplazaba a bordo de su vehículo cuando fue atacado por sujetos armados.

Autoridades de la Mesa de Seguridad confirmaron el fallecimiento y señalaron que se desplegó un operativo en la capital del estado para dar con los responsables.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los agresores ni el móvil del ataque.

El exsubprocurador había informado ser víctima de amenazas de grupos criminales desde el año pasado.

Apenas la semana pasada mantuvo también una confrontación pública con el procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez, luego de que expusiera omisiones y deficiencias en la investigación de delitos, en particular el cobro de piso.

Lo anterior derivó en su destitución como director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El procurador negó las acusaciones que hiciera Soriano y argumentó para su despido la pérdida de confianza.