Matan a balazos a reportero de nota roja

El reportero de nota roja, Luis Ángel López, fue asesinado la madrugada de ayer jueves en el norte de Veracruz.

El crimen del comunicador del periódico Vanguardia ocurrió en el municipio de Poza Rica, una región con altos niveles de inseguridad.

Los reportes policiales señalan que la víctima, quien también era delegado de Cruz Ámbar, fue atacada a tiros en la importante avenida 20 de Noviembre de esa ciudad petrolera.

De acuerdo con reportes de sus compañeros, el reportero contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp).

El periodo Vanguardia de Veracruz confirmó el crimen de su reportero y expresó condolencias a sus familiares.

El asesinato de Luis Ángel López ocurre luego de la privación ilegal de la libertad de la reportera Roxana Ramírez, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz y que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio.

Fue el pasado 2 de junio cuando en el municipio de Nanchital, dos sujetos con el rostro cubierto y armas largas golpearon con un mazo la puerta principal y se llevaron por la fuerza a la reportera y directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Y en enero pasado, el reportero de nota roja, Carlos Castro, quien reportaba en la zona norte de Veracruz, fue asesinado a tiros en el interior de un restaurante bar ubicado también en el municipio de Poza Rica.