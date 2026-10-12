Matan a coordinador de Protección Civil

Jesús Francisco López Bribiesca, quien en julio pasado fue nombrado nuevo coordinador de Protección Civil (PC) en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, fue asesinado de varios disparos en una de las calles del centro de la cabecera municipal.

Las detonaciones de las armas de fuego movilizaron a elementos de seguridad pública municipal, elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal del Ejército Mexicano, sin lograr ubicar a los responsables de este nuevo homicidio de un funcionario municipal.

Violencia en Sinaloa

Este nuevo evento de violencia se vino a sumar a una larga cadena de asesinatos registrados en el transcurso de este año de funcionarios de esta comuna; solo el pasado 31 de marzo, en la carretera Mazatlán-Tepic, el subdirector de la Policía, Esteban Gutiérrez Mazariegos, y tres de sus escoltas fueron acribillados.

Días después de estos hechos, un nuevo elemento de la Policía Municipal de Escuinapa, de nombre Pablo “N”, fue asesinado a balazos al concluir su turno y dirigirse a su casa; sus atacantes no fueron detenidos.