Matan a funcionario del gobierno de Salgado

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, fue asesinado la tarde de este martes en el municipio de Tixtla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el asesinato del también exalcalde de Tixtla.

De acuerdo con los reportes policiacos preliminares, alrededor de las 18:00 horas del martes Nabor Guillén fue atacado a balazos cuando circulaba sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, mientras cruzaba la cabecera municipal de Tixtla.

El cadáver del funcionario estatal quedó a unos pasos de la carretera y a metros de un módulo de la Policía Municipal.

Nabor Guillén fue nombrado subsecretario desde el inicio del gobierno de Evelyn Salgado Pineda. En 2024 se separó del cargo para convertirse en candidato de Morena a diputado local por el distrito 24 con sede en Tixtla, pero perdió.