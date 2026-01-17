Matan a golpes a presunto elemento de la GN

En un área de estacionamientos de un complejo de condominios ubicado en la avenida Gaviotas, en la ciudad de Mazatlán, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, presunto elemento de la Guardia Nacional (GN), el cual presentaba golpes en la cabeza, espalda y tórax.

Una versión señala que el elemento federal se encontraba fuera de servicio y mientras caminaba sobre una rampa para ingresar al área de estacionamiento, donde se ubican varios hoteles y conjuntos de departamentos, fue atacado con artefactos contundentes, sin que se pueda conocer si participaron varias personas.

Los cuerpos de auxilio y de seguridad que fueron alertados sobre la presencia de una persona muerta, muy cerca de la avenida Sábalo, verificaron que la víctima presentaba fuertes golpes en la cabeza, espalda y tórax, por lo que inicio las investigaciones para certificar que la víctima es un elemento de la Guardia Nacional (GN).